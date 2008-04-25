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    Расписание матчей 25-04-2008

    март 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    апрель 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    май 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2008, 7 тур
    25 апреля, пятница
    19:00
    Динамо
    0:2
    Рубин
    Матч завершен
    Чемпионат Украины (2007/2008), 27 тур
    25 апреля, пятница
    20:00
    Днепр
    1:0
    Черноморец
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2007/2008), 30 тур
    25 апреля, пятница
    22:30
    Айнтрахт
    1:1
    Боруссия
    Матч завершен
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