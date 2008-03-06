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    Расписание матчей 06-03-2008

    февраль 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2
    март 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    апрель 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок УЕФА (2007/2008), 1/8 финала, ответный матч
    6 марта, четверг
    21:00
    Андерлехт
    0:5
    Бавария
    Матч завершен
    6 марта, четверг
    22:45
    Марсель
    3:1
    Зенит
    Матч завершен
    6 марта, четверг
    22:45
    Фиорентина
    2:0
    Эвертон
    Матч завершен
    6 марта, четверг
    23:00
    Рейнджерс
    2:0
    Вердер
    Матч завершен
    6 марта, четверг
    23:00
    Болтон
    1:1
    Спортинг
    Матч завершен
    6 марта, четверг
    23:05
    Байер
    1:0
    Гамбург
    Матч завершен
    6 марта, четверг
    23:05
    Тоттенхэм
    0:1
    ПСВ
    Матч завершен
    6 марта, четверг
    23:30
    Бенфика
    1:2
    Хетафе
    Матч завершен
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