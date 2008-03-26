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    Расписание матчей 26-03-2008

    февраль 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2
    март 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    апрель 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2008
    26 марта, среда
    21:30
    Румыния
    3:0
    Россия
    Матч завершен
    26 марта, среда
    22:15
    Дания
    1:1
    Чехия
    Матч завершен
    26 марта, среда
    22:45
    Бельгия
    1:4
    Марокко
    Матч завершен
    26 марта, среда
    22:45
    Швеция
    0:1
    Бразилия
    Матч завершен
    26 марта, среда
    22:45
    Швейцария
    0:4
    Германия
    Матч завершен
    26 марта, среда
    23:00
    Франция
    1:0
    Англия
    Матч завершен
    26 марта, среда
    23:00
    Шотландия
    1:1
    Хорватия
    Матч завершен
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