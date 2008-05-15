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    Расписание матчей 15-05-2008

    апрель 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    май 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    июнь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Первый дивизион 2008, 11 тур
    15 мая, четверг
    00:00
    Волга
    1:0
    Урал
    Матч завершен
    15 мая, четверг
    12:00
    СКА-Хабаровск
    0:0
    Балтика
    Матч завершен
    15 мая, четверг
    13:30
    Звезда
    2:0
    Торпедо
    Матч завершен
    15 мая, четверг
    17:00
    Спортакадемклуб
    1:2
    СКА
    Матч завершен
    15 мая, четверг
    17:30
    Машук-КМВ
    0:1
    Витязь
    Матч завершен
    15 мая, четверг
    17:30
    Анжи
    2:0
    Салют
    Матч завершен
    15 мая, четверг
    18:00
    Алания
    0:2
    Носта
    Матч завершен
    15 мая, четверг
    18:00
    Ростов
    3:0
    Динамо Бр
    Матч завершен
    15 мая, четверг
    18:00
    КАМАЗ
    2:3
    Сибирь
    Матч завершен
    15 мая, четверг
    19:00
    Черноморец
    0:1
    Новокузнецк
    Матч завершен
    15 мая, четверг
    19:00
    Кубань (ЛФЛ)
    3:0
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига 2008, 11 тур
    15 мая, четверг
    16:00
    Томь
    1:1
    Луч
    Матч завершен
    15 мая, четверг
    18:15
    Рубин
    1:1
    Шинник
    Матч завершен
    15 мая, четверг
    19:00
    Спартак
    1:0
    Сатурн
    Матч завершен
    15 мая, четверг
    20:30
    Москва
    1:1
    Крылья Советов
    Матч завершен
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