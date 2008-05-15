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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Звезда - Торпедо
Звезда - Торпедо: обзор матча 15 мая 2008
Звезда
15.05.2008, четверг, 13:30
Россия. Первый дивизион, 11 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
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Статистика матча Звезда - Торпедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Звезда
Россия. Первый дивизион, 44 тур
Звезда
0 : 3
06.11.2008
Спортакадемклуб
Россия. Первый дивизион, 43 тур
Звезда
0 : 3
03.11.2008
Анжи
Россия. Первый дивизион, 42 тур
Машук-КМВ
3 : 0
27.10.2008
Звезда
Россия. Первый дивизион, 41 тур
Алания
3 : 0
24.10.2008
Звезда
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Звезда
0 : 4
17.10.2008
КАМАЗ
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
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