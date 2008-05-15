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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Cибирь
КАМАЗ - Cибирь: обзор матча 15 мая 2008
КАМАЗ
15.05.2008, четверг, 18:00
Россия. Первый дивизион, 11 тур
2 : 3
Завершен
Cибирь
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча КАМАЗ - Cибирь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
КАМАЗ
Посещаемость:
4000 из 10000 зрителей (40%)
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