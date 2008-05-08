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    Расписание матчей 08-05-2008

    апрель 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    май 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    июнь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Первый дивизион 2008, 10 тур
    8 мая, четверг
    00:00
    Витязь
    2:3
    Волга
    Матч завершен
    8 мая, четверг
    14:30
    Новокузнецк
    1:1
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    8 мая, четверг
    15:30
    Динамо
    2:1
    Звезда
    Матч завершен
    8 мая, четверг
    16:00
    Сибирь
    0:0
    Черноморец
    Матч завершен
    8 мая, четверг
    17:00
    Носта
    0:1
    КАМАЗ
    Матч завершен
    8 мая, четверг
    17:00
    Урал
    2:1
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
    8 мая, четверг
    18:00
    СКА
    3:1
    Алания
    Матч завершен
    8 мая, четверг
    19:00
    Салют
    3:1
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    8 мая, четверг
    19:00
    Торпедо
    1:0
    Динамо Бр
    Матч завершен
    8 мая, четверг
    19:30
    Балтика
    0:0
    Ростов
    Матч завершен
    Испания. Примера (2007/2008), 36 тур
    8 мая, четверг
    23:00
    Эспаньол
    0:2
    Атлетико
    Матч завершен
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