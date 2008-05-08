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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Черноморец
Cибирь - Черноморец: обзор матча 08 мая 2008
Cибирь
08.05.2008, четверг, 16:00
Россия. Первый дивизион, 10 тур
0 : 0
Завершен
Черноморец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Cибирь - Черноморец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Ильдус Биглов
(Уфа)
Помощники судьи:
Данченко Валерий Владимирович и Колосков Дмитрий Андреевич (все – Уфа)
Стадион:
Спартак
Посещаемость:
10000 из 12500 зрителей (80%)
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2019.04.24 17:59
4
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Клубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Экс-хавбек «Спартака» Зотов перешел в медиаклуб
28 июля
1
Клуб Первой лиги подписал защитника «Ростова» и экс-вратаря «Краснодара»
30 июня
Клуб РПЛ расстался с игроками из Марокко и Грузии
30 июня
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