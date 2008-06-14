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Расписание матчей
Евро-2024
Греция - Россия
Греция - Россия: обзор матча 14 июня 2008
Греция
14.06.2008, суббота, 22:45
Чемпионат Европы, группа D, 2 тур
0 : 1
Завершен
Россия
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Статистика матча Греция - Россия
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Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
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2 : 2
01.10.2026
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Германия
0 : 1
27.09.2026
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Лига наций, 1 тур
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24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
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07.06.2026
Италия
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Товарищеские матчи. Сборные
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Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Помощники судьи:
Алессандро Гризелли
Паоло Кальканьо (оба - Италия)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
"Россия" 22:30 (прямая) "НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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