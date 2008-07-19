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Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак: обзор матча 19 июля 2008
Локомотив
19.07.2008, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Спартак
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Статистика матча Локомотив - Спартак
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Информация о матче
Главный судья:
Игорь Захаров
(Москва)
Помощники судьи:
С. Французов
В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Первый" 16:00 (прямая); "НТВ+ Онлайн" 15:50 (прямая)
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