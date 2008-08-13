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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уиком Уондерерс - Бирмингем Сити
Уиком Уондерерс - Бирмингем Сити: обзор матча 13 августа 2008
Уиком Уондерерс
13.08.2008, среда, 00:00
Кубок Английской лиги
0 : 4
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уиком Уондерерс - Бирмингем Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
- : -
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
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1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
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2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 10 тур
Уиком Уондерерс
1 : 4
10.10.2026
Лутон Таун
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
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