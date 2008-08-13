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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шеффилд Юнайтед - Порт Вейл
Шеффилд Юнайтед - Порт Вейл: обзор матча 13 августа 2008
Шеффилд Юнайтед
13.08.2008, среда, 00:00
Кубок Английской лиги
3 : 1
Завершен
Порт Вейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Порт Вейл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
- : -
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 11 тур
Порт Вейл
1 : 0
17.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 10 тур
Порт Вейл
1 : 0
10.10.2026
Гримсби Таун
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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Шеффилд Юнайтед
Порт Вейл
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