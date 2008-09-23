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Расписание матчей
Германия. Кубок
Мюнхен 1860 - Дуйсбург
Мюнхен 1860 - Дуйсбург: обзор матча 23 сентября 2008
Мюнхен 1860
23.09.2008, вторник, 22:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Дуйсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мюнхен 1860 - Дуйсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
- : -
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Пройссен
1 : 2
07.11.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 9 тур
Саарбрюккен
2 : 4
13.10.2026
Дуйсбург
Информация о матче
Стадион:
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Мюнхен 1860
Дуйсбург
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«Вообще ничто не указывало, что он станет большим тренером». Бушуев – о Нагельсмане
2022.06.23 11:33
«Матч ТВ»: бывший тренер «Мюнхена 1860» Бушуев возглавит «Велес»
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2021.11.01 08:19
Экс-вратарь сборной Венгрии Кирай завершил карьеру. Он самый возрастной участник чемпионатов Европы
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2019.10.30 00:40
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2018.02.24 17:42
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