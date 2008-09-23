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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лидс - Хартлпул Юнайтед
Лидс - Хартлпул Юнайтед: обзор матча 23 сентября 2008
Лидс
23.09.2008, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
3 : 2
Завершен
Хартлпул Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лидс - Хартлпул Юнайтед
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0
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Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
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10.10.2026
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