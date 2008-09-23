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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сток Сити - Рединг
Сток Сити - Рединг: обзор матча 23 сентября 2008
Сток Сити
23.09.2008, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Рединг
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сток Сити - Рединг
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0
0
Желтые карточки
0
0
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