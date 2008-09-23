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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Шеффилд Юнайтед
Арсенал - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 23 сентября 2008
Арсенал
23.09.2008, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
6 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Арсенал - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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