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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сандерленд - Нортгемптон Таун
Сандерленд - Нортгемптон Таун: обзор матча 23 сентября 2008
Сандерленд
23.09.2008, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Нортгемптон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сандерленд - Нортгемптон Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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