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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ротерхэм - Саутгемптон
Ротерхэм - Саутгемптон: обзор матча 23 сентября 2008
Ротерхэм
23.09.2008, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ротерхэм - Саутгемптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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21.11.2026
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31.10.2026
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24.10.2026
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2 : 2
20.10.2026
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Флитвуд
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Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
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Саутгемптон
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Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
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