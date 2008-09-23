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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Бастия - Шатору
Бастия - Шатору: обзор матча 23 сентября 2008
Бастия
23.09.2008, вторник, 22:00
Кубок Французской Лиги, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Шатору
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бастия - Шатору
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
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Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
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26.09.2026
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30.04.2026
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Франция. Третья лига, 31 тур
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0 : 2
24.04.2026
Флери
Франция. Третья лига, 30 тур
Версаль
4 : 0
17.04.2026
Шатору
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