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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - СКА-Ростов
Динамо - СКА-Ростов: обзор матча 23 сентября 2008
Динамо
23.09.2008, вторник, 19:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
СКА-Ростов
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо - СКА-Ростов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Ильдус Биглов
(Уфа)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
О. Целовальников (Астрахань)
Делегат:
Н.Фролов (Московская область)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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Динамо
СКА-Ростов
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17:19
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15:54
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14:50
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