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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Локомотив
Амкар-Пермь - Локомотив: обзор матча 26 октября 2008
Амкар-Пермь
26.10.2008, воскресенье, 12:45
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
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Статистика матча Амкар-Пермь - Локомотив
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Матчи команд
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26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
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- : -
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Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
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Локомотив
0 : 4
01.11.2026
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Локомотив
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Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
В. Семенов (Гатчина)
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Делегат:
И.Синер (Омск)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 12:30 (прямая)
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