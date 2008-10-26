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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Зенит
Томь - Зенит: обзор матча 26 октября 2008
Томь
26.10.2008, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
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Статистика матча Томь - Зенит
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Матчи команд
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Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
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21.05.2022
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30.04.2022
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Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
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02.11.2026
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Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
А. Монахов (оба - Москва)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:45 (прямая); "Спорт" 14:55 (прямая)
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