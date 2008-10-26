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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Сошо
Нанси - Сошо: обзор матча 26 октября 2008
Нанси
26.10.2008, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 1
Завершен
Сошо
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Нанси - Сошо
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0
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0
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Дидье Фальконе
(Марсель)
Стадион:
Марсель Пико
Новости команд
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Нанси
Сошо
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2024.06.27 20:00
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Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
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2020.03.05 09:46
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2020.01.04 18:10
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Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
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2019.03.20 09:55
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2023.01.30 12:33
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В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
2018.10.09 07:56
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
2018.02.07 01:03
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