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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Барселона
Севилья - Барселона: обзор матча 29 ноября 2008
Севилья
29.11.2008, суббота, 23:55
Испания. Примера, 13 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
19'
С. Это'О
79'
Л. Месси
90+3'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Барселона
+3
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
Пас отдал
А. Глеб
+1
Замена
А. Глеб
️️️️
Т. Анри
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
Хави
Красная карточка
Л. Фабиано
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
С. Бускетс
️️️️
С. Кейта
Замена
Ренато
️️️️
С. Скиллачи
Замена
️️️️
Э. Мареска
Желтая карточка
Р. Маркес
Замена
Д. Капель
️️️️
Т. Де Мул
Желтая карточка
С. Это'О
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Это'О
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
3
Адриано
ЛП
16
Энцо Мареска
ЦП
17
Федерико Фасио
ЦП
24
Том Де Мул
ПП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЛАЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
42
Яя Туре
ОП
6
Хави
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Александр Глеб
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
4-4-2
25
Палоп
3
Наварро
5
Скиллачи
14
Эскюде
3
Москера
3
Адриано
16
Мареска
17
Фасио
24
Де Мул
9
Фабиано
11
Кануте
3-2-2-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
4
Маркес
3
Пике
42
Туре
5
Пуйоль
6
Хави
20
Кейта
10
Месси
9
Это'О
12
Анри
24
Де Мул
17
Капель
17
Капель
24
Де Мул
5
Скиллачи
11
Ренато
11
Ренато
5
Скиллачи
6
Хави
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
6
Хави
20
Кейта
5
Бускетс
5
Бускетс
20
Кейта
12
Анри
11
Глеб
11
Глеб
12
Анри
Остались в запасе
Севилья
Барселона
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
22
Альдо Душер
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
22
Альдо Душер
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Севилья - Барселона
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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