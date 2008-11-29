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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - Кан
Ле-Ман - Кан: обзор матча 29 ноября 2008
Ле-Ман
29.11.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 0
Завершен
Кан
52'
М. Майга
62'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - Кан
Желтая карточка
П. Барцола
Замена
Р. Лама
️️️️
М. Доссеви
Замена
А. Рейно
️️️️
Г. Проман
Замена
Ф. Стремстад
️️️️
Э. Ле Таллек
Замена
С. Лувьон
️️️️
Ф. Томас
ГОЛ! 2:0!
Жервиньо
Замена
Н. Флорентин
️️️️
Р. Гомис
Замена
Ю. Аднан
️️️️
Ж. Тудик
Желтая карточка
Ф. Букансо
ГОЛ! 1:0!
М. Майга
Желтая карточка
Ф. Томас
Желтая карточка
Р. Леметр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Ман
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
13
Флориан Букансо
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
12
Грегори Проман
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
14
Жульен Тудик
ЦФ
9
Стив Савидан
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
7
Фредрик Стремстад
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
Кан
16
Дамьен Перки
ВР
3
Карл Свенсон
ЦЗ
20
Александр Рейно
ЦЗ
27
Николя Флорентин
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
21
Юссеф Аднан
ЦФ
2-1-3-1-2
16
Пеле
26
Бухур
19
Сердан
8
Томас
0
Камара
6
Кутадье
14
Доссеви
27
Жервиньо
20
Майга
14
Ле Таллек
4-4-2
30
Тебо
13
Букансо
15
Сорбон
21
Барцола
25
Леметр
6
Гомис
2
Соб
10
Ниве
12
Проман
9
Савидан
14
Тудик
14
Ле Таллек
7
Стремстад
7
Стремстад
14
Ле Таллек
8
Томас
13
Лувьон
13
Лувьон
8
Томас
14
Доссеви
14
Лама
14
Лама
14
Доссеви
6
Гомис
27
Флорентин
27
Флорентин
6
Гомис
12
Проман
20
Рейно
20
Рейно
12
Проман
14
Тудик
21
Аднан
21
Аднан
14
Тудик
Остались в запасе
Ле-Ман
Кан
24
Людовик Бааль
ЛЗ
22
Торстен Хельстад
ЦФ
16
Родольф Рош
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
3
Карл Свенсон
ЦЗ
16
Дамьен Перки
ВР
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Главный тренер
Франк Дюмас
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
22
Торстен Хельстад
ЦФ
16
Родольф Рош
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
Остались в запасе
3
Карл Свенсон
ЦЗ
16
Дамьен Перки
ВР
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Главный тренер
Франк Дюмас
Статистика матча Ле-Ман - Кан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Тьерри Орьяк
(Обервилье)
Стадион:
Омниспорт Леон-Боли
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