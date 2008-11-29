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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Монако
Осер - Монако: обзор матча 29 ноября 2008
Осер
29.11.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 1
Завершен
Монако
24'
Н. Покривац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Монако
Замена
Д. Олиеч
️️️️
Д. Никулаэ
Желтая карточка
Ж. Паскаль Миньо
Желтая карточка
С. Грихтинг
Замена
Д. Перес
️️️️
А. Алонсо
Замена
Й. Тюрам-Ульен
️️️️
Ф. Рома
Желтая карточка
А. Алонсо
Желтая карточка
Н. Покривац
ГОЛ! 0:1!
Н. Покривац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
1
Реми Риу
ВР
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Монако
30
Флавио Рома
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
14
Камиль Мерием
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
10
Александр Ликата
ПП
8
Алехандро Алонсо
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
26
Максим Жассе
ЦЗ
8
Исса Ба
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
9
Морис Дале
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
0
Фредди Аду
ЦФ
4-3-3
1
Риу
3
Грихтинг
6
Кулибали
12
Миньо
2
Ангбар
4
Нэрри
25
Шафни
7
Каленберг
20
Кверсия
21
Никулаэ
7
Ланжиль
2-5-1
30
Рома
12
Адриано
20
Модесто
8
Алонсо
14
Мерием
19
Госсо
27
Покривац
10
Ликата
30
Пак Чу-Юн
21
Никулаэ
14
Олиеч
14
Олиеч
21
Никулаэ
30
Рома
16
Тюрам-Ульен
16
Тюрам-Ульен
30
Рома
8
Алонсо
15
Перес
15
Перес
8
Алонсо
Остались в запасе
Осер
Монако
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
9
Морис Дале
ЦФ
26
Максим Жассе
ЦЗ
8
Исса Ба
ЦП
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
Главный тренер
Жан Фернандес
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
0
Фредди Аду
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Остались в запасе
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
9
Морис Дале
ЦФ
26
Максим Жассе
ЦЗ
8
Исса Ба
ЦП
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
Остались в запасе
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
0
Фредди Аду
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Рикарду Гомес
Статистика матча Осер - Монако
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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