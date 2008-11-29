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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брэдфорд Сити - Лейтон Ориент
Брэдфорд Сити - Лейтон Ориент: обзор матча 29 ноября 2008
Брэдфорд Сити
29.11.2008, суббота, 00:00
Англия. Кубок
1 : 2
Завершен
Лейтон Ориент
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Брэдфорд Сити - Лейтон Ориент
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
- : -
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Брэдфорд Сити
2 : 0
17.10.2026
Стивенидж
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
- : -
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Брэдфорд Сити
0 : 0
10.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Стадион:
Корэл Виндоус Стэдиум
Новости команд
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Брэдфорд Сити
Лейтон Ориент
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Фанат английского клуба выиграл 15 тысяч за несколько секунд
17 января
3
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Ньюкасл» – «Брэдфорд»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.23 09:52
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Ньюкасл» – «Брэдфорд»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.23 09:52
Чемпионшип. «Мидлсбро» добыл путевку в АПЛ и другие результаты
2016.05.07 16:35
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17 января
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«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги. Матч с «Лейтон Ориент» официально отменен
2020.09.25 14:55
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