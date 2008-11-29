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Расписание матчей
Англия. Кубок
Флитвуд - Хартлпул Юнайтед
Флитвуд - Хартлпул Юнайтед: обзор матча 29 ноября 2008
Флитвуд
29.11.2008, суббота, 00:00
Англия. Кубок
2 : 3
Завершен
Хартлпул Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Флитвуд - Хартлпул Юнайтед
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0
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