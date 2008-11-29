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Уиган Атлетик - Вест Бромвич
Уиган Атлетик - Вест Бромвич: обзор матча 29 ноября 2008
Уиган Атлетик
29.11.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
63'
А. Камара
87'
Э. Бойс
47'
И. Миллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Вест Бромвич
Замена
Л. Мур
️️️️
Д. Моррисон
Замена
Р. Беднар
️️️️
К. Брант
ГОЛ! 2:1!
Э. Бойс
Пас отдал
Д. Кумас
Желтая карточка
Д. Грининг
Замена
К. Килбейн
️️️️
М. Фигероа
Замена
М. Мелхиот
️️️️
Р. Тэйлор
ГОЛ! 1:1!
А. Камара
Пас отдал
М. Фигероа
Замена
Д. Кумас
️️️️
М. Браун
Желтая карточка
И. Миллер
ГОЛ! 0:1!
И. Миллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
17
Майкл Браун
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
7
Анри Камара
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Уиган Атлетик
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
19
Джейсон Кумас
ЦП
Вест Бромвич
19
Роман Беднар
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
4-4-2
43
Киркленд
5
Тэйлор
3
Фигероа
19
Брамбл
17
Бойс
17
Браун
6
Каттермол
8
Паласиос
25
Валенсия
7
Камара
19
Хески
4-5-1
33
Карсон
4
Мейте
51
Зуиверлон
13
Ольссон
4
Робинсон
6
Валеро
7
Моррисон
11
Брант
14
Грининг
10
Корен
11
Миллер
3
Фигероа
20
Килбейн
20
Килбейн
3
Фигероа
5
Тэйлор
25
Мелхиот
25
Мелхиот
5
Тэйлор
17
Браун
19
Кумас
19
Кумас
17
Браун
11
Брант
19
Беднар
19
Беднар
11
Брант
7
Моррисон
27
Мур
27
Мур
7
Моррисон
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Вест Бромвич
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Уиган Атлетик - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Посещаемость:
17054 из 25133 зрителей (67%)
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