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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Фулхэм
Астон Вилла - Фулхэм: обзор матча 29 ноября 2008
Астон Вилла
29.11.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Фулхэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Фулхэм
Замена
З. Гера
️️️️
Б. Замора
Желтая карточка
К. Демпси
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЛЗ
18
Гарет Бэрри
(К)
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Мартин Лаурсен
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
19
Стилян Петров
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
15
Пол Кончески
ЦЗ
21
Джимми Буллард
ЛП
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
29
Саймон Дэйвис
(К)
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
18
Джулиан Грэй
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Эрик Невланд
ЦФ
3-2-3-1
24
Фридель
18
Бэрри
33
Дэйвис
5
Лаурсен
3
Куэльяр
36
Янг
19
Петров
20
Милнер
14
Сидуэлл
11
Агбонлахор
3-4-1
32
Шварцер
3
Хьюз
15
Кончески
4
Хангеланд
29
Дэйвис
2
Демпси
13
Мерфи
21
Буллард
25
Замора
25
Замора
20
Гера
20
Гера
25
Замора
Остались в запасе
Астон Вилла
Фулхэм
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
18
Джулиан Грэй
ЦП
3
Тони Каллио
ЛЗ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
18
Джулиан Грэй
ЦП
3
Тони Каллио
ЛЗ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Астон Вилла - Фулхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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