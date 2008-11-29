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Сток Сити - Халл Сити
Сток Сити - Халл Сити: обзор матча 29 ноября 2008
Сток Сити
29.11.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
75'
Р. Фуллер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Халл Сити
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Джеованни
Желтая карточка
С. Диао
Замена
Д. Кузен
️️️️
Д. Боатенг
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Фуллер
Желтая карточка
Б. Майхилл
Замена
П. Халмоши
️️️️
Н. Бармби
Замена
️️️️
Т. Соарес
Желтая карточка
Э. Гриффин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
2
Энди Гриффин
ЦЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
8
Том Соарес
ЦП
17
Амди Файе
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
5
Рори Делап
ПП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Иан Эшби
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
0
Джордж Боатенг
ЦП
10
Джеованни
АП
Главный тренер
Фил Браун
Халл Сити
16
Петер Халмоши
ЛП
14
Ричард Гарсия
ПП
8
Даниэль Кузен
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
3
Хиггинботэм
28
Корт
25
Файе
2
Гриффин
8
Соарес
17
Файе
15
Диао
5
Делап
19
Фуллер
11
Сидибе
3-4-1
13
Майхилл
18
Риккеттс
6
Тернер
5
МакШейн
25
Марни
18
Бармби
0
Боатенг
4
Эшби
10
Джеованни
18
Бармби
16
Халмоши
16
Халмоши
18
Бармби
10
Джеованни
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Джеованни
0
Боатенг
8
Кузен
8
Кузен
0
Боатенг
Остались в запасе
Сток Сити
Халл Сити
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Сток Сити - Халл Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
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Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
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Престон
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Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Посещаемость:
27500 из 27740 зрителей (99%)
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