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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Лорьян
Лилль - Лорьян: обзор матча 29 ноября 2008
Лилль
29.11.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 1
Завершен
Лорьян
7'
М. Бастос
35'
А. Рами (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Лорьян
Замена
Б. Соро
️️️️
Б. Жентон
Замена
Э. Люнг
️️️️
М. Дебюши
Замена
О. Эволо
️️️️
М. Ваируа
Замена
Э. Азар
️️️️
Л. Обраньяк
Желтая карточка
Ф. Абриэль
Замена
П. Фро
️️️️
Н. Фоверг
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Рами
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
М. Дебюши
17'
15'
Желтая карточка
А. Ле Лан
ГОЛ! 1:0!
М. Бастос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Грегори Малицки
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
9
Николя Фоверг
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
19
Марама Ваируа
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Стефан Дюмон
ЦП
10
Эмиль Люнг
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
5
Бакари Соро
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Ян Жуффре
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
4-5-1
1
Малицки
19
Эмерсон
5
Плестан
23
Рами
26
Дебюши
7
Бастос
15
Бальмон
24
Мавуба
29
Кабай
7
Обраньяк
9
Фоверг
3-2-3-2
16
Одар
21
Морель
5
Маршаль
13
Сиани
0
Жентон
14
Ле Лан
7
Абриэль
23
Мансури
31
Амалфитано
9
Гамейро
19
Ваируа
26
Дебюши
10
Люнг
10
Люнг
26
Дебюши
7
Обраньяк
10
Азар
10
Азар
7
Обраньяк
9
Фоверг
11
Фро
11
Фро
9
Фоверг
0
Жентон
5
Соро
5
Соро
0
Жентон
19
Ваируа
5
Эволо
5
Эволо
19
Ваируа
Остались в запасе
Лилль
Лорьян
16
Людовик Бутель
ВР
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
16
Лионель Каппоне
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Остались в запасе
16
Лионель Каппоне
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лилль - Лорьян
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Лилль-Метрополь
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