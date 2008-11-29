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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гавр - Нант
Гавр - Нант: обзор матча 29 ноября 2008
Гавр
29.11.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 2
Завершен
Нант
69'
Ф. Джорджевич
85'
Д. Де Фрейтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гавр - Нант
Замена
К. Бекаменга
️️️️
О. Капуэ
ГОЛ! 0:2!
Д. Де Фрейтас
Замена
Н. Никежич
️️️️
Д. Айт Бен Идир
Замена
С. Норо
️️️️
К. Анин
Замена
Т. Доссеви
️️️️
Ф. Джорджевич
ГОЛ! 0:1!
Ф. Джорджевич
Замена
Д. Де Фрейтас
️️️️
И. Класнич
Замена
Я. Боли
️️️️
О. Давидас
Желтая карточка
О. Капуэ
Желтая карточка
Д. Флориан Тиксье
Желтая карточка
Ж. Энен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
1
Кристоф Рево
ВР
3
Николя Жилле
ЦЗ
20
Бенжамин Полис
ЦЗ
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
5
Жереми Энен
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
10
Оливье Давидас
ЦП
7
Николя Дьез
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
7
Амаду Алассан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Нант
16
Жером Алонсо
ВР
2
Ибрахим Таль
ЛЗ
6
Гийом Муллек
ЦЗ
26
Реми Мареваль
ЦЗ
32
Жан-Жак Пьер
ЦЗ
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
10
Орельен Капуэ
ОП
91
Рикардо Фати
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Гавр
30
Джонни Пласид
ВР
14
Лоик Нестор
ЦЗ
4
Массамба Самбу
ЦЗ
27
Гийом Норбер
ЦП
23
Стефан Норо
ЦП
17
Никола Никежич
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Нант
1
Тони Эртебис
ВР
18
Давид Де Фрейтас
ЦП
6
Лоик Гийон
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
9
Кристиан Бекаменга
АП
9
Томас Доссеви
ЦФ
3-2-3-2
1
Рево
21
Тиксье
5
Энен
6
Анин
20
Полис
3
Жилле
10
Давидас
7
Дьез
6
Айт Бен Идир
7
Алассан
22
Лесаж
3-3-2-2
16
Алонсо
26
Мареваль
32
Пьер
17
Пулар
6
Муллек
10
Капуэ
2
Таль
91
Фати
9
Да Роша
39
Класнич
20
Джорджевич
6
Анин
23
Норо
23
Норо
6
Анин
6
Айт Бен Идир
17
Никежич
17
Никежич
6
Айт Бен Идир
10
Давидас
10
Боли
10
Боли
10
Давидас
20
Джорджевич
9
Доссеви
9
Доссеви
20
Джорджевич
39
Класнич
18
Де Фрейтас
18
Де Фрейтас
39
Класнич
10
Капуэ
9
Бекаменга
9
Бекаменга
10
Капуэ
Остались в запасе
Гавр
Нант
27
Гийом Норбер
ЦП
14
Лоик Нестор
ЦЗ
4
Массамба Самбу
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
1
Тони Эртебис
ВР
6
Лоик Гийон
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
27
Гийом Норбер
ЦП
14
Лоик Нестор
ЦЗ
4
Массамба Самбу
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
Остались в запасе
1
Тони Эртебис
ВР
6
Лоик Гийон
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Гавр - Нант
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Жюль Дешасо
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