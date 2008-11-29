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Расписание матчей
Англия. Кубок
Торки Юнайтед - Оксфорд
Торки Юнайтед - Оксфорд: обзор матча 29 ноября 2008
Торки Юнайтед
29.11.2008, суббота, 00:00
Англия. Кубок
2 : 0
Завершен
Оксфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Торки Юнайтед - Оксфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торки Юнайтед
Англия. Кубок, 1/16 финала
Торки Юнайтед
0 : 1
29.01.2011
Кроули Таун
Англия. Кубок, 1/32 финала
Торки Юнайтед
1 : 0
08.01.2011
Карлайл Юнайтед
Англия. Кубок лиги
Торки Юнайтед
0 : 1
11.08.2010
Рединг
Англия. Кубок, 1/32 финала
Торки Юнайтед
0 : 1
02.01.2010
Брайтон
Кубок Английской лиги
Кристал Пэлас
2 : 1
11.08.2009
Торки Юнайтед
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
- : -
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
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Торки Юнайтед
Оксфорд
«Оксфорд Юнайтед» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
14 февраля
Руни могут уволить из клуба Чемпионшипа
2024.12.30 11:15
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
2023.01.10 00:53
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
2020.01.04 22:15
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
2019.12.19 00:37
«Оксфорд Юнайтед» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
14 февраля
Руни могут уволить из клуба Чемпионшипа
2024.12.30 11:15
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
2023.01.10 00:53
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
2020.01.04 22:15
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
2019.12.19 00:37
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