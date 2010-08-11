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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Торки Юнайтед - Рединг
Торки Юнайтед - Рединг: обзор матча 11 августа 2010
Торки Юнайтед
11.08.2010, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги
0 : 1
Завершен
Рединг
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Торки Юнайтед - Рединг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торки Юнайтед
Англия. Кубок, 1/16 финала
Торки Юнайтед
0 : 1
29.01.2011
Кроули Таун
Англия. Кубок, 1/32 финала
Торки Юнайтед
1 : 0
08.01.2011
Карлайл Юнайтед
Англия. Кубок лиги
Торки Юнайтед
0 : 1
11.08.2010
Рединг
Англия. Кубок, 1/32 финала
Торки Юнайтед
0 : 1
02.01.2010
Брайтон
Кубок Английской лиги
Кристал Пэлас
2 : 1
11.08.2009
Торки Юнайтед
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
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Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
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24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
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