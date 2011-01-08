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Торки Юнайтед - Карлайл Юнайтед: обзор матча 08 января 2011

Торки Юнайтед
08.01.2011, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Карлайл Юнайтед
Матч Статистика Личные встречи
Статистика матча Торки Юнайтед - Карлайл Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торки Юнайтед
Англия. Кубок, 1/16 финала
Торки Юнайтед
0 : 1
29.01.2011
Кроули Таун
Англия. Кубок, 1/32 финала
Торки Юнайтед
1 : 0
08.01.2011
Карлайл Юнайтед
Англия. Кубок лиги
Торки Юнайтед
0 : 1
11.08.2010
Рединг
Англия. Кубок, 1/32 финала
Торки Юнайтед
0 : 1
02.01.2010
Брайтон
Кубок Английской лиги
Кристал Пэлас
2 : 1
11.08.2009
Торки Юнайтед
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 14 тур
Солихалл Мурс
1 : 2
24.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 13 тур
Карлайл Юнайтед
0 : 0
10.10.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 12 тур
Олдершот
1 : 3
03.10.2026
Карлайл Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Брантон Парк
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Торки Юнайтед
Карлайл Юнайтед
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
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