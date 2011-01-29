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Расписание матчей
Англия. Кубок
Торки Юнайтед - Кроули Таун
Торки Юнайтед - Кроули Таун: обзор матча 29 января 2011
Торки Юнайтед
29.01.2011, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Кроули Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Торки Юнайтед - Кроули Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торки Юнайтед
Англия. Кубок, 1/16 финала
Торки Юнайтед
0 : 1
29.01.2011
Кроули Таун
Англия. Кубок, 1/32 финала
Торки Юнайтед
1 : 0
08.01.2011
Карлайл Юнайтед
Англия. Кубок лиги
Торки Юнайтед
0 : 1
11.08.2010
Рединг
Англия. Кубок, 1/32 финала
Торки Юнайтед
0 : 1
02.01.2010
Брайтон
Кубок Английской лиги
Кристал Пэлас
2 : 1
11.08.2009
Торки Юнайтед
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
- : -
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Солфорд Сити
2 : 1
17.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 10 тур
Кроули Таун
2 : 2
10.10.2026
Честерфилд
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Торки Юнайтед
Кроули Таун
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.06 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.04 21:21
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Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
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«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.06 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.04 21:21
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
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