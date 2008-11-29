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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Ворскла
Заря - Ворскла: обзор матча 29 ноября 2008
Заря
29.11.2008, суббота, 14:00
Чемпионат Украины, 17 тур
0 : 2
Завершен
Ворскла
20'
Й. Маркоски
73'
С. Кравченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Ворскла
Замена
В. Чеснаков
️️️️
Д. Главина
Замена
А. Чичиков
️️️️
Й. Маркоски
Желтая карточка
Д. Цурри
Желтая карточка
О. Омоко
Замена
С. Шевчук
️️️️
С. Колесниченко
ГОЛ! 0:2!
С. Кравченко
Замена
А. Янузи
️️️️
В. Сачко
Желтая карточка
Г. Цимакуридзе
Желтая карточка
А. Даллку
Желтая карточка
Д. Кулаков
Замена
Гомес
️️️️
И. Скоба
Желтая карточка
П. Джихани
20'
ГОЛ! 0:1!
Й. Маркоски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Андрей Комарицкий
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
0
Андрей Гаврюшов
ЦЗ
41
Оровианор Омоко
ЦЗ
14
Парит Джихани
ЦП
0
Георгий Цимакуридзе
ЦП
0
Сергей Колесниченко
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
Главный тренер
Анатолий Волобуев
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
0
Филип Деспотовски
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
3
Денис Главина
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Заря
0
Святослав Марканич
ВР
0
Алексей Храмцов
ЦЗ
3
Олег Ермак
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
27
Гомес
ОП
70
Сергей Шевчук
ЦП
Ворскла
12
Олег Остапенко
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
18
Роман Локтионов
ЦФ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
3-5
12
Комарицкий
29
Гринченко
41
Омоко
0
Гаврюшов
0
Цимакуридзе
0
Колесниченко
88
Скоба
6
Каменюка
14
Джихани
3-1-3-1-2
1
Долганский
15
Кулаков
4
Даллку
6
Цурри
0
Медведев
0
Деспотовски
32
Красноперов
14
Кравченко
10
Маркоски
17
Сачко
3
Главина
88
Скоба
27
Гомес
27
Гомес
88
Скоба
0
Колесниченко
70
Шевчук
70
Шевчук
0
Колесниченко
10
Маркоски
18
Чичиков
18
Чичиков
10
Маркоски
3
Главина
17
Чеснаков
17
Чеснаков
3
Главина
17
Сачко
9
Янузи
9
Янузи
17
Сачко
Остались в запасе
Заря
Ворскла
0
Алексей Храмцов
ЦЗ
0
Святослав Марканич
ВР
3
Олег Ермак
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Волобуев
18
Роман Локтионов
ЦФ
12
Олег Остапенко
ВР
6
Саша Джуричич
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
0
Алексей Храмцов
ЦЗ
0
Святослав Марканич
ВР
3
Олег Ермак
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
Остались в запасе
18
Роман Локтионов
ЦФ
12
Олег Остапенко
ВР
6
Саша Джуричич
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Волобуев
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Заря - Ворскла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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