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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Бордо
Сошо - Бордо: обзор матча 29 ноября 2008
Сошо
29.11.2008, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 0
Завершен
Бордо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Бордо
Желтая карточка
С. Дальма
+1
Желтая карточка
Р. Будебуз
Замена
Р. Будебуз
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Д. Белльон
Желтая карточка
А. Диарра
Замена
Ж. Туласн
️️️️
М. Изабей
Замена
М. Шамах
️️️️
Г. Обертан
Замена
С. Прива
️️️️
М. Мартен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
0
Оливье Томас
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
0
Микаэль Изабей
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Бордо
28
Матье Валверде
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
6
Фернандо
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Сошо
1
Жереми Гаванон
ВР
7
Жоффрей Туласн
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
3-2-3-1
16
Ришер
0
Томас
24
Перки
5
Афолаби
5
Йокич
25
Даф
15
Мартен
10
Дальма
0
Изабей
9
Эрдинг
4-4-2
28
Валверде
21
Шальме
20
Диавара
27
Планюс
14
Тремулинас
32
Обертан
6
Фернандо
12
Диарра
17
Вендел
11
Белльон
79
Кавенаги
0
Изабей
7
Туласн
7
Туласн
0
Изабей
9
Эрдинг
10
Будебуз
10
Будебуз
9
Эрдинг
15
Мартен
11
Прива
11
Прива
15
Мартен
11
Белльон
94
Гуффран
94
Гуффран
11
Белльон
32
Обертан
27
Шамах
27
Шамах
32
Обертан
Остались в запасе
Сошо
Бордо
1
Жереми Гаванон
ВР
1
Кевин Олимпа
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
1
Жереми Гаванон
ВР
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Сошо - Бордо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Огюст Бональ
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Сошо
Бордо
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