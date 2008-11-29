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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ФК Харьков - Металлург
ФК Харьков - Металлург: обзор матча 29 ноября 2008
ФК Харьков
29.11.2008, суббота, 19:00
Чемпионат Украины, 17 тур
0 : 2
Завершен
Металлург
12'
Д. Перишич
22'
В. Вернидуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФК Харьков - Металлург
ГОЛ! 0:2!
В. Вернидуб
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Перишич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
ФК Харьков
12
Дмитрий Стойко
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
35
Руслан Гунчак
ЦП
0
Алексей Городов
ЦП
17
Аляксей Сучков
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
10
Андерсон Рибейро
ЦФ
0
Алексей Иванов
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
0
Драган Перишич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
28
Ян Тигорев
ОП
11
Алексей Годин
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
29
Тарас Кабанов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
2-4-3
12
Стойко
14
Чеберячко
77
Комарницкий
35
Гунчак
17
Сучков
14
Милько
0
Городов
24
Платон
0
Иванов
10
Рибейро
4-2-2-2
35
Жук
15
Вернидуб
14
Полевой
19
Невмывака
0
Перишич
27
Степаненко
28
Тигорев
42
Писоцкий
11
Годин
29
Кабанов
99
Алози
Остались в запасе
ФК Харьков
Металлург
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча ФК Харьков - Металлург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 34 тур
Арсенал
4 : 1
10.06.2010
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 33 тур
ФК Харьков
0 : 3
05.06.2010
Энергетик
Чемпионат Украины. Первая лига, 32 тур
Десна
3 : 1
29.05.2010
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 31 тур
ФК Харьков
1 : 0
24.05.2010
Нива
Чемпионат Украины. Первая лига, 23 тур
Гелиос
0 : 1
07.05.2010
ФК Харьков
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Динамо
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Металлург
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
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