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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Реджо-ди-Калабрия - Катания
Реджо-ди-Калабрия - Катания: обзор матча 05 октября 2008
Реджо-ди-Калабрия
05.10.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Катания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Реджо-ди-Калабрия - Катания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Стадион:
Оресте Гранилло
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Реджо-ди-Калабрия
Катания
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
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2018.01.02 10:54
1
Гьембер перешел в «Рому»
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«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
«Милан» признал гол Десайи лучшим
2018.01.02 10:54
1
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
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