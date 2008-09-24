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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Монако - ПСЖ
Монако - ПСЖ: обзор матча 24 сентября 2008
Монако
24.09.2008, среда, 19:00
Кубок Французской Лиги, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Монако - ПСЖ
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
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0 : 6
03.11.2026
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Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
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Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
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