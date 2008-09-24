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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вехен - Алемания
Вехен - Алемания: обзор матча 24 сентября 2008
Вехен
24.09.2008, среда, 21:00
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Алемания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вехен - Алемания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вехен
Германия. Кубок, 1/4 финала
Гамбург
2 : 1
04.03.2009
Вехен
Германия. Кубок, 1/8 финала
Карлсруэ
4 : 0
28.01.2009
Вехен
Германия. Кубок, 1/16 финала
Вехен
1 : 0
24.09.2008
Алемания
Германия. Кубок, 1/32 финала
Дармштадт
0 : 2
10.08.2008
Вехен
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
- : -
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 10 тур
Алемания
2 : 0
17.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 9 тур
Веен
3 : 0
14.10.2026
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