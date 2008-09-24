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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь: обзор матча 24 сентября 2008
Локомотив
24.09.2008, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Витязь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Локомотив - Витязь
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0
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0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
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Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
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Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сергеев
(Москва)
Помощники судьи:
И. Барышников
В. Бобык (оба - Москва)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 17:45 (прямая)
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19:26
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