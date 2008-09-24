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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Гренобль - Нанси
Гренобль - Нанси: обзор матча 24 сентября 2008
Гренобль
24.09.2008, среда, 23:00
Кубок Французской Лиги, 1/16 финала
2 : 3
Завершен
Нанси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гренобль - Нанси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
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3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
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1 : 0
06.11.2026
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02.11.2026
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Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
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