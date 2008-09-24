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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Томь - Волга
Томь - Волга: обзор матча 24 сентября 2008
Томь
24.09.2008, среда, 15:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Томь - Волга
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Мацюра
(Комсомольск-на-Амуре)
Помощники судьи:
С. Романов
И. Писанко (оба - Новосибирск)
Делегат:
В. Кузнецов (Омск)
Стадион:
Труд
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