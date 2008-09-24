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Крылья Советов - Cибирь
Крылья Советов - Cибирь: обзор матча 24 сентября 2008
Крылья Советов
24.09.2008, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Cибирь
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Статистика
Личные встречи
Статистика матча Крылья Советов - Cибирь
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0
0
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0
0
Матчи команд
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- : -
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Сочи
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28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
С. Хральцов
И. Плахов (оба - Москва)
Делегат:
Р. Ходеев (Воронеж)
Стадион:
Металлург
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