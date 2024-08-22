Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов

Во вторник и среду состоялись первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2024/25.
Путь чемпионов
«Динамо» (Загреб) – «Карабах» – 3:0 (1:0)
«Буде-Глимт» – «Црвена Звезда» – 2:1 (0:0)
Весь матч в воротах норвежского клуба провел российский голкипер Никита Хайкин.
«Мальме» – «Спарта» – 0:2 (0:1)
«Янг Бойз» – «Галатасарай» – 3:2 (2:0)
«Мидтьюлланд» – «Слован» (Братислава) – 1:1 (0:0)
Путь лиг
«Лилль» – «Славия» (Прага) – 2:0 (0:0)
«Динамо» (Киев) – «Ред Булл Зальцбург» – 0:2 (0:1)
Ответные игры пройдут 27-28 августа.
- Победитель в каждой паре выйдет в лиговый этап Лиги чемпионов, проигравший – в лиговый этап Лиги Европы.
- Право на участие в лиговом этапе Лиги чемпионов уже имеют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико», «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д, «Интер», «Милан», «Ювентус», «Аталанта», «Болонья», «ПСЖ», «Монако», «Брест», ПСВ, «Фейеноорд», «Спортинг» Л, «Бенфика», «Брюгге», «Селтик», «Шахтер», «Штурм».
Источник: «Бомбардир»