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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Янг Бойз
Галатасарай - Янг Бойз: обзор матча 27 августа 2024
Галатасарай
27.08.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Янг Бойз
87'
А. Вирджиниус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Янг Бойз
Желтая карточка
Д. Мертенс
90'
+6
89'
Желтая карточка
А. Вирджиниус
Замена
Г. Гювенк
️️️️
К. Актюркоглу
89'
Красная карточка
Ф. Муслера
88'
87'
ГОЛ! 0:1!
А. Вирджиниус
Пас отдал
С. Иттен
84'
Желтая карточка
Д. Малес
Желтая карточка
К. Айхан
84'
80'
Замена
Д. Малес
️️️️
Ф. Угринич
80'
Замена
М. Чайва
️️️️
Э. Колли
77'
Замена
С. Иттен
️️️️
С. Ганвула
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Батшуайи
76'
Желтая карточка
М. Икарди
75'
69'
Замена
Н. Перссон
️️️️
Д. Хаджам
69'
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
Ж. Монтейру
Замена
К. Демирбай
️️️️
Г. Сара
63'
Замена
Э. Йелерт
️️️️
Д. Кен
46'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Х. Зиеш
46'
Желтая карточка
В. Нельссон
38'
33'
Желтая карточка
С. Ганвула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Мохамед Камара
(К)
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
68
Ялын Дилек
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
23
Лорис Бенито
ЛЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
19
Дариан Малес
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
3-1-1-3-2
16
Муслера
17
Кен
25
Нельссон
23
Айхан
34
Торрейра
8
Сара
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
22
Зиеш
9
Икарди
44
Батшуайи
4-3-1-2
1
Келлер
27
Блум
5
Камара
4
Зукру
3
Хаджам
30
Лаупер
23
Угринич
19
Ниасс
19
Колли
35
Ганвула
99
Монтейру
7
Актюркоглу
19
Гювенк
19
Гювенк
7
Актюркоглу
17
Кен
12
Йелерт
12
Йелерт
17
Кен
8
Сара
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Сара
22
Зиеш
10
Кутлу
10
Кутлу
22
Зиеш
44
Батшуайи
10
Мертенс
10
Мертенс
44
Батшуайи
3
Хаджам
16
Перссон
16
Перссон
3
Хаджам
19
Колли
14
Чайва
14
Чайва
19
Колли
99
Монтейру
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
99
Монтейру
23
Угринич
19
Малес
19
Малес
23
Угринич
35
Ганвула
26
Иттен
26
Иттен
35
Ганвула
Остались в запасе
Галатасарай
Янг Бойз
12
Батухан Шен
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
68
Ялын Дилек
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
68
Ялын Дилек
ЦФ
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Галатасарай - Янг Бойз
4
1
3
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
13
10
Офсайды
2
3
Количество передач
504
315
Сейвы
6
4
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Эспен Эскас
Стадион:
Рамс Парк
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