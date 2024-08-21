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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - Галатасарай
Янг Бойз - Галатасарай: обзор матча 21 августа 2024
Янг Бойз
21.08.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Галатасарай
3'
Ж. Монтейру
45+4'
Ж. Монтейру
86'
Ф. Угринич (П)
66'
М. Батшуайи
72'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Галатасарай
87'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
М. Икарди
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ф. Угринич
86'
84'
Вторая желтая
А. Бартакжи
79'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
Б. Йилмаз
Замена
М. Элиа
️️️️
Ж. Монтейру
74'
Замена
Д. Малес
️️️️
Ш. Ниасс
74'
Замена
С. Иттен
️️️️
С. Ганвула
74'
72'
ГОЛ! 2:2!
М. Батшуайи
Пас отдал
К. Актюркоглу
Желтая карточка
М. Камара
70'
Замена
Н. Перссон
️️️️
Д. Хаджам
67'
66'
ГОЛ! 2:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
Л. Торрейра
66'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Йелерт
46'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Д. Мертенс
46'
Замена
Г. Гювенк
️️️️
Ф. Муслера
45'
+6
Желтая карточка
Л. Торрейра
ГОЛ! 2:0!
Ж. Монтейру
Пас отдал
С. Ганвула
45'
+4
Желтая карточка
Ш. Ниасс
43'
Замена
М. Келлер
️️️️
Д. фон Бальмус
32'
Желтая карточка
С. Лаупер
29'
Желтая карточка
Д. Хаджам
26'
22'
Желтая карточка
А. Бартакжи
ГОЛ! 1:0!
Ж. Монтейру
Пас отдал
Ф. Угринич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К)
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
23
Лорис Бенито
ЛЗ
13
Закари Атекаме
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
12
Мешак Элиа
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Эфе Акман
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-3-1-2
16
фон Бальмус
3
Хаджам
5
Камара
4
Зукру
27
Блум
19
Ниасс
30
Лаупер
23
Угринич
19
Колли
99
Монтейру
35
Ганвула
4-1-1-2-2
16
Муслера
12
Йелерт
25
Нельссон
42
Бартакжи
17
Кен
34
Торрейра
8
Сара
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
10
Мертенс
9
Икарди
16
фон Бальмус
1
Келлер
1
Келлер
16
фон Бальмус
3
Хаджам
16
Перссон
16
Перссон
3
Хаджам
99
Монтейру
12
Элиа
12
Элиа
99
Монтейру
19
Ниасс
19
Малес
19
Малес
19
Ниасс
35
Ганвула
26
Иттен
26
Иттен
35
Ганвула
16
Муслера
19
Гювенк
19
Гювенк
16
Муслера
53
Йилмаз
15
Дюбуа
15
Дюбуа
53
Йилмаз
9
Икарди
10
Кутлу
10
Кутлу
9
Икарди
10
Мертенс
22
Зиеш
22
Зиеш
10
Мертенс
12
Йелерт
44
Батшуайи
44
Батшуайи
12
Йелерт
Остались в запасе
Янг Бойз
Галатасарай
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
13
Закари Атекаме
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
13
Закари Атекаме
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
51
Анель Хушич
ЦФ
Остались в запасе
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Янг Бойз - Галатасарай
4
1
2
Всего ударов по воротам
16
20
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
18
9
Офсайды
5
1
Количество передач
319
349
Сейвы
6
2
Точность передач %
77
76
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
13
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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